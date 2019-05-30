Санация банков создала в РФ новый коррупционный механизм – мнение

Москва, , 16:32 — REGNUM Одним из итогов санации банковской системы РФ стало бегство за границу большого количества банкиров, ни по одному из которых до сих пор нет доказательного представления, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 30 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что основной и наиболее сложный этап оздоровления банковской системы РФ фактически завершен.

«Нужно понимать, что в РФ действительно в своё время было огромное количество банков-помоек, — сказал Делягин. — Но когда вы закрываете банк, вам начинают предлагать взятки. Создаётся огромный криминальный бизнес, который потом обретает собственную логику, и вы начинаете закрывать банки не для того, чтобы пресечь преступления, а для того, чтобы владелец банка дал вам взятку и смог просуществовать ещё полгодика, чтобы успеть вывести активы за границу. У нас огромное количество банкиров бежало за границу, и ни по одному из них нет доказательного представления. Если это и впрямь были мошенники, то сделайте представление».

Но доказательств, как подчеркнул Делягин, нет, так как, по его мнению, логика произошедшего, скорее всего, заключалась не в борьбе с плохими банками, а в создании нового коррупционного механизма.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы рейтингового агентства АКРА Екатерины Трофимовой, в ближайшие пять лет в России число банков может сократиться на 5−7%. По её словам, за последние несколько лет в стране из банковской системы выпадало примерно 10% участников рынка ежегодно, при этом «самая острая фаза» прошла.

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