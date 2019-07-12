Москва, , 22:00 — REGNUM

Вице-премьер РФ Максим Акимов высказался в поддержку проекта строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань. При этом он отметил, что необходимость реконструкции трассы М7 «Волга» действительно существует, но это не проблема.

«Но для того, чтобы сделать это разумно и эффективно, не создавая чудовищного коллапса при этом, конечно, надо строить новую дорогу, она нужна», — цитирует премьера РИА Новости.

Он отметил, что участок от Тольятти до Москвы берет на себя 16% всего грузопотока страны — это очень большая нагрузка, а эта дорога — очень нужная.

«Это не значит, что кто-то когда-то был против дороги «Меридиан» (дорога, которая должна соединить Европу и Китай), мы с самого начала говорили, что она тоже нужна, председатель правительства соответствующие решения принял и мы, безусловно, их будем реализовывать, потому что они отвечают интересам развития транзитного потенциала», — отметил Акимов.

Вице-премьер добавил, что если ограничится только реконструкцией автодороги «Волга», эффект будет незначительным.

«Мы по-прежнему убеждены, что новая дорога очень нужна в этом регионе и строить ее нужно, потому что и технически, и финансово реконструкция, если мы ограничимся только реконструкцией действующей трассы М7, каждый, кто по ней ездил или поедет, убедится, что выполнить эту работу так, чтобы экономика почувствовала эффект, в разумные сроки будет очень тяжело, почти невозможно», — заключил вице-премьер.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 12 июля министр экономического развития Максим Орешкин выехал из Москвы за рулём кроссовера Lada XRay, чтобы попасть 14 июля на форум моногородов в Тольятти.

Маршрут Орешкин наметил через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Самару. Сотрудники ГИБДД главу ведомства сопровождать не будут.

По итогам поездки, написал министр, планируется подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва — Казань и полной реконструкцией трассы М7.

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