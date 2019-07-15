Тольятти, Самарская область, , 14:56 — REGNUM

Министр экономического развития России Максим Орешкин после самостоятельной поездки из Москвы в Тольятти поддержал строительство платной скоростной автодороги Москва — Казань.

Орешкин проехал через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Самару.

По его словам, нужно заниматься и существующей автотрассой, и заниматься дополнением к той инфраструктуре, которая есть в настоящее время.

«Это будем обсуждать с премьер-министром на совещании», — заключил глава Минэкономразвития РФ.

Напомним, 15 июля Орешкин принимает участие в межрегиональном форуме-совещании по развитию моногородов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в пятницу 12 июля без сопровождения сотрудников ГИБДД министр выехал на на кроссовере Lada XRay из Москвы.

По итогам поездки планировалось подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва — Казань и полной реконструкцией трассы М7.

12 июля в поддержку проекта строительства платной автодороги Москва — Казань высказался вице-премьер Максим Акимов. Причём он убеждён, что необходимо параллельно реконструировать автотрассу М7 «Волга» и возводить новую дорогу в Татарию.

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«Мы по-прежнему убеждены, что новая дорога очень нужна в этом регионе и строить ее нужно, потому что и технически, и финансово реконструкция, если мы ограничимся только реконструкцией действующей трассы М7, — каждый, кто по ней ездил или поедет, убедится, что выполнить эту работу так, чтобы экономика почувствовала эффект, в разумные сроки будет очень тяжело, почти невозможно», — считает Акимов.

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