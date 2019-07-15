Москва, , 12:05 — REGNUM

Начало торговой недели для рубля окажется в меру напряжённым, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Дмитрий Будаев.

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Он пояснил, что «пятничный откат пары USD/RUB наверх был связан с заявлениями о новой попытке конгрессменов протащить санкции против российского госдолга: на этот раз в виде непрофильных поправок, странным образом пристёгнутых к проекту оборонного бюджета-2020. Однако эта информация смогла лишь приподнять к концу недели курс до отметок чуть выше 63,15 рубля за доллар».

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«И такой подъём котировок пока выглядит скромно, если даже не сказать незаметно, по сравнению с более существенным понижением курса доллара в среду и четверг: с 63,9 до 62,8 рубля за доллар — вслед за общемировой тенденцией на ослабление американской валюты, из-за перехода ФРС США к более мягкой политике. И сегодня утром, 15 июля, на открытии рынка курс сразу же опустился вновь ниже 62,8 рубля», — добавил эксперт.

Будаев отметил, что, учитывая тот факт, что санкционные угрозы могут возрастать в преддверии предвыборной гонки за овальный кабинет Белого дома, российская валюта остаётся под дополнительным давлением. Однако, похоже, что по сравнению с 2018 годом рынки теперь скептически оценивают шансы, что санкции против российского госдолга вообще будут введены, и меньше склонны обращать внимание на подобные угрозы.

«Даже если допустить, что поправку всё-таки примут, то эффективность её воздействия многие ставят под сомнение: запрет с отсрочкой на полгода может, наоборот, на какое-то время подхлестнуть у американских инвесторов интерес к вложениям в ОФЗ: пока можно. К тому же покупки американцев на рынке российского долга не преобладают», — сказал аналитик.

Достаточно дорогая нефть марки Brent — выше 66,5 доллара за баррель — оказывает неплохую поддержку национальной валюте России. Основой для укрепления рубля могут оказаться и объёмы промышленного производства (г/г), которые будут опубликованы сегодня, 15 июля, в 16:00 по мск. Прогнозируется прирост показателя на 1,1% к предыдущему значению 0,9%. Учитывая улучшение вышеуказанных данных, валютная пара USD/RUB сегодня будет находиться в диапазоне 62,50−62,90, предположил эксперт.

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