Москва, , 10:00 — REGNUM

На фоне укрепления нефтяных фьючерсов и ожидания смягчения политики ФРС США, российский рубль удерживает достигнутый уровень ниже 63 рублей за единицу американской валюты. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель департамента учебно-методической работы Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

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Эксперт отметил, что, согласно данным американской комиссии по товарным фьючерсам, и управляющие фондами, и крупные спекулянты продолжают наращивать длинные позиции по рублю. Кроме того, вначале недели курс североморской смеси Brent удерживается выше отметки $66 за баррель.

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«Сегодня ожидается спокойный, с точки зрения новостного фона, день. Коррекционный откат нефтяных цен может оказать негативное влияние на рубль. Но в целом, российская валюта сохраняет устойчивые позиции», — уверен Егоров.

По его словам, курс доллара на Московской бирже, вероятно, не сможет далеко отклониться от уровня 63 рублей ни в одну, ни в другую сторону.

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