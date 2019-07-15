Москва, , 11:29 — REGNUM

Рубль был бы более крепкой валютой, если бы государство не проводило политику целенаправленного понижения курса национальной валюты РФ, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он 15 июля заявил корреспонденту ИА REGNUM.

«В настоящее время, если нефть стоит дороже, чем 40 долларов за баррель, то все деньги, которые российская экономика заработала сверх этих 40 долларов, государство тратит на покупку валюты, — сказал Комолов. — То есть сейчас у нас курс рубля складывается так, как будто бы нефть стоит 40 долларов за баррель. На самом деле она стоит дороже, и приток капитала в российскую экономику выше. Иными словами, если бы государство так не вмешивалось в экономику, рубль был бы более крепкой валютой».

Однако, как подчеркнул экономист, есть много других факторов, которые также влияют на курс российского рубля.

«Например те же санкции, — сказал эксперт. — Если США введут запрет для американских граждан (и для европейских стран тоже) на покупку российских долговых обязательств, то это значит, что спрос на рубли упадет ещё сильнее, и это приведёт к их дополнительной девальвации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 12 июля стало известно, что Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении российского суверенного долга и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.

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