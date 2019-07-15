Москва, 15 июля 2019, 11:29 — REGNUM
Рубль был бы более крепкой валютой, если бы государство не проводило политику целенаправленного понижения курса национальной валюты РФ, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он 15 июля заявил корреспонденту ИА REGNUM.
Однако, как подчеркнул экономист, есть много других факторов, которые также влияют на курс российского рубля.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 12 июля стало известно, что Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении российского суверенного долга и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
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