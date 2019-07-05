Москва, , 09:43 — REGNUM

На фоне отсутствия американских участников рынка из-за празднования Дня независимости США, 4 июля активность на международном валютном рынке была сдержанной. Локальный сегмент не явился исключением. Доллар США «замер» у отметки 63,45 руб., евро — около уровня 71,55 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ключевым событием 5 июля станет отчет по рынку труда США. Данные будут опубликованы в 15:30 по мск. В зависимости от их результатов позиции доллара США могут заметно измениться по широкому спектру валют, в том числе и против российского рубля. Вопрос, когда и насколько активно ФРС США начнет цикл снижения ставок по федеральным фондам, находиться в фокусе внимания участников рынка», — отметил эксперт.

Общие формирующиеся настроения относительно перспектив российской валюты — негативны. Многие эксперты ожидают поэтапного ослабления рубля до 65 — 66 рубля за доллар США. Некоторое снижение нефтяных фьючерсов поддерживает этот настрой.

«Но в самой краткосрочной перспективе многое будет зависеть от реакции валютного рынка на отчет по занятости. Если курс доллара против рубля преодолеет верх отметку 63,75 руб., то перспективы достижения значения около уровня 65,50 руб. станут достаточно реальными», — полагает Егоров.

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