Москва, , 09:23 — REGNUM

Практически всю торговую сессию на Московской бирже 9 июля российская валюта находилась под давлением. Курс доллара настойчиво тестировал отметку 63,90 руб., евро закончил торги около уровня 71,60 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«Опубликованный накануне отчет американского института нефти (API) указал на резкое сокращение запасов нефти в США. Согласно полученным данным, за неделю до 5 июля, запасы сырой нефти снизились на 8,13 млн баррелей. Это спровоцировало рост нефтяных фьючерсов: североморская смесь Brent выросла до $63,80. Сегодня ожидается официальный отчет от министерства энергетики США. Прогноз указывает на снижение запасов на 2,9 млн баррелей. Нефтяной фактор будет оказывать поддержку рублю», — пояснил эксперт.

Внимание участников валютного рынка сосредоточено на выступлении главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе, которое начнется в 17:00 по мск. Тон выступления и ответы на вопросы конгрессменов помогут прояснить перспективы монетарной политики американского регулятора. А это, в свою очередь, неизбежно отразиться на позициях доллара США на валютном рынке. Ситуация на международном рынке — фактор риска для российского рубля.

«Таким образом, 10 июля в течение дня курс российской валюты может несколько укрепиться в пределах 15−20 коп., а завершение дня пройдет в рамках общих настроений по итогам выступления главы ФРС США. При этом могут реализоваться два противоположенных сценария: либо рост курса доллара в направлении 64.60 руб., либо его снижение в направлении 63 руб.», — предполагает Егоров.

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