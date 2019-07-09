Москва, , 11:47 — REGNUM

Возможность возобновления чартерных рейсов из России на курорты Египта обсудили глава Росавиации Александр Нерадько и Чрезвычайный и Полномочный посол Арабской Республики Египет Ихаб Наср, сообщили в Росавиации.

Нерадько и Наср, обсудили итоги проверки в апреле 2019 года российскими специалистами международных аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха. Отмечено, что вопросам безопасности пассажиров уделяется особое внимание.

Также глава Росавиации и посол АРЕ во главу угла ставят защищённость гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.

По итогам встречи намечены конкретные шаги по скорейшему возобновлению полноформатного воздушного сообщения между Россией и Египтом.

Подробнее: Власти Египта ждут возобновления чартеров до конца 2019 года

Как сообщало ИА REGNUM, Египет ожидает возобновления авиасообщения из России с курортами Красного моря Шарм-Эль-Шейхом и Хургадой до конца 2019 года.

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