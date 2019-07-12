Москва, 12 июля 2019, 11:54 — REGNUM
С так называемыми новыми санкциями в отношении именно государственного долга РФ всё очень просто. Эта тема ещё прошлого года, и на уровне министерства финансов США эти санкции уже признаны ненужными и вредящими американскому бизнесу, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.
Так что, по его мнению, если у авторов этого, уже запылившегося и покрывшегося плесенью документа, есть достаточное количество денег, то возможно они будут в состоянии компенсировать американскому бизнесу их издержки от принятого в перспективе документа.
Сам по себе, экономический вред от американских санкций для экономики России есть, но он явно меньше, чем сами себе успеваем навредить. А санкции США в отношении российских компаний не мешает американскому бизнесу покупать у компании «НОВАТЭК» его сжиженный природный газ (СПГ), для поставок его в Польшу от лица американских компаний, или вкладывать в Россию денежные средства, причём именно в российские ОФЗ, доходность то, по сравнению с европейскими аналогами, существенно выше.
Как сообщало ИА REGNUM, поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
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