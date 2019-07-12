Москва, , 11:54 — REGNUM

С так называемыми новыми санкциями в отношении именно государственного долга РФ всё очень просто. Эта тема ещё прошлого года, и на уровне министерства финансов США эти санкции уже признаны ненужными и вредящими американскому бизнесу, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Так что, по его мнению, если у авторов этого, уже запылившегося и покрывшегося плесенью документа, есть достаточное количество денег, то возможно они будут в состоянии компенсировать американскому бизнесу их издержки от принятого в перспективе документа.

«Сами по себе все эти антироссийские санкции и всё что вокруг них вертится, крайне нужны и США, а также и России. В Вашингтоне есть возможность прикрываясь внешней угрозой со стороны России раздувать военно-промышленный бюджет США, а российскому правительству и политической элите крайне удобно прикрываться внешней угрозой со стороны США, объясняя этим, свою экономическую разруху, шагающую по стране», — пояснил эксперт.

Сам по себе, экономический вред от американских санкций для экономики России есть, но он явно меньше, чем сами себе успеваем навредить. А санкции США в отношении российских компаний не мешает американскому бизнесу покупать у компании «НОВАТЭК» его сжиженный природный газ (СПГ), для поставок его в Польшу от лица американских компаний, или вкладывать в Россию денежные средства, причём именно в российские ОФЗ, доходность то, по сравнению с европейскими аналогами, существенно выше.

«Так что санкции — это хорошо, больше санкций, хороших и разных. Поэтому чем раньше этот документ примут в Сенате США, и чем раньше его действительно подпишет президент США Дональд Трамп, тем быстрее всем от этих санкций будет легче. Так что санкции были, есть и будут, как минимум в риторике, а вот по существу они не более чем перманентная страшилка для всех, как минимум пока», — высказал свое мнение Блинов.

Как сообщало ИА REGNUM, поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.

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