Москва, , 11:23 — REGNUM

В Совфеде осудили санкции США в отношении госдолга России и расценили это как верх наглости, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

«Одобрение американским конгрессом поправки о санкциях против суверенного долга России — это верх беспардонной политической наглости. И это при том, что вмешательству нашей страны в выборы американского президента не было представлено ни одного доказательства», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

И раньше было известно, что антироссийские санкции США никак не связаны с какими-либо конкретными действиями России, а обусловлены исключительно той ролью, которая сегодня наша страна играет на международной арене, то есть носят стратегический характер, отметил сенатор.

В этот раз поправка была внесена именно к проекту военного бюджета США, указал Клинцевич.

«На мой взгляд, это откровенная демонстрация ее смысла и сути», — сказал сенатор.

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