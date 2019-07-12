Вашингтон, , 08:01 — REGNUM

Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского конгресса. Заседание транслировал телеканал C-Span.

Авторы поправки, демократы Брэдли Шерман и Максин Уотерс (штат Калифорния) заявили, что она предполагает «настоящие, серьезные санкции» против РФ. Поправка запрещает гражданам США совершать новые сделки с суверенным долгом России.

Механизм для снятия ограничений также предусмотрен. Для отмены санкций необходимо, чтобы американская администрация признала отсутствие российского вмешательства в выборы, а конгресс согласился с этим заключением.

Проект оборонного бюджета, содержащий указанную поправку, пока не одобрен.

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