Москва, , 07:54 — REGNUM

В России за неделю (2−8 июля) потребительские цены выросли на 0,1%. С начала июля инфляция ускорилась до 0,2%, с начала 2019 года составила 2,7%, сообщили в Росстате.

За неделю снизились цены на сахар — на 1,5%, яйца — на 0,5%, колбасу вареную, масло подсолнечное, крупу гречневую — на 0,2%, плодоовощную продукцию — 0,4%.

Вместе с тем с 1 июля на 0,2−0,5% выросли тарифы на отдельные виды услуг ЖКХ.

Подорожало пшено ­ — на 0,6%, молоко — на 0,4%, рыба мороженая и рис — на 0,3%, говядина, мясо кур, масло сливочное, сметана, творог и чай — на 0,2%.

Не изменились практически цены на бензин и дизельное топливо.

Читайте также: В России в июне зафиксирована нулевая инфляция

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России начала замедляться, Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,4%, в марте и апреле — 0,3%. В июне зафиксирована нулевая инфляция.

Ранее на данную тему: Инфляция в России в мае составила 0,3%