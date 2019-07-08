Москва, , 16:17 — REGNUM

Потребительские цены в России в июне 2019 в среднем не изменились. Об этом 8 июля сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Согласно данным ведомства, месячная инфляция в июне составила 0,0%, с начала текущего года — 2,5%.

В минувшем месяце в 10 российских региона рост потребительских цен составил 0,3% и более. Наиболее заметный рост произошёл в Еврейской автономной области (на 0,9%), что стало следствием увеличения цен на услуги на 2,9%.

В 17 регионах потребительские цены в июне снизились на 0,3% и более, заметнее всего — в Севастополе (на 1%) в результате удешевления продовольственных товаров в среднем на 2%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,1%. Рост цен с начала года в обоих городах составил 2,8%.