Инфляция в России в мае составила 0,3%

Москва, , 07:56 — REGNUM В России за неделю (21−27 мая) цены выросли на 0,1%. В мае инфляция выросла до 0,3%, с начала года — до 2,4%. Такие данные приводит Росстат.

За неделю на 0,5% подорожала рыба мороженая и рис, на 0,4% — баранина, масло сливочное, маргарин, хлеб, на 0,3% — шоколадные конфеты, на 0,2% — макароны, вермишель, печенье и соль.

Существенно увеличились цены на плодоовощную продукцию — на 0,7%, в том числе на картофель — 5,5%, лук репчатый и морковь — 2,8%, яблоки — 1,9%.

Бензин за неделю подорожал на 0,2%, дизельное топливо — на 0,1%.

При этом на 2,8% снизились цены на яйца, на 0,8% — на сахар-песок, на 0,4% — на гречку, на 0,2% — на мясо кур и молоко.

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Как сообщалоИА REGNUM, инфляция в России начала замедляться, Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,4%, в марте и апреле — 0,3%.

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