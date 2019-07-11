Ашхабад, , 04:40 — REGNUM

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил аграриев Туркмении с успешным выполнением плана по уборке урожая пшеницы, который превысил 1 млн 650 тысяч тонн, пишет «Туркменистан сегодня».

По словам туркменского лидера, государство «стимулирует дайхан (крестьян — Прим. ИА REGNUM ), которые достигают новых трудовых побед и приумножают свое благосостояние».

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Также Бердымухамедов отметил, что туркменские власти «придают особое значение развитию аграрного сектора, ибо подъем сельского хозяйства неразрывно связан с укреплением экономической мощи Туркмении».

»Успешно реализуемые реформы по развитию сельскохозяйственной отрасли, принимаемые взвешенные решения нацелены на дальнейшее увеличение объемов производимой сельхозпродукции. Наша главная цель — создание в стране продовольственного изобилия», — подытожил президент Туркмении.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2019 года на юге Туркмении сильно пострадали поля с пшеницей, ячменем и хлопчатником из-за длительных ливней. Местные аграрии утверждают, что урожай зерновых фактически был уничтожен.

Отметим также, что низкий уровень урожайности пшеницы в 2018 году привел к возникновению дефицита муки и хлеба в государственных магазинах Туркмении. Нехватка этих видов продовольствия продолжается до сих пор.

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