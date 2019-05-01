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Туркмения планирует закупать пшеницу в Ставрополье

Экономика

Российский регион готов продать Туркмении не только пшеницу, но также ячмень, люцерну и другие сельхозкультуры

Ашхабад, 1 мая 2019, 18:50 — REGNUM  Семеноводческое предприятие Новоселицкого района Ставропольского края планирует наладить поставки озимой пшеницы в Туркмению. Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, договор об этом может быть подписан уже в середине мая.

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По словам замминистра сельского хозяйства Ставрополья Андрея Олейникова, экспорт семян пшеницы в 2019 году должен будет составить 10 тысяч тонн.

«Кроме того, предприятие имеет опыт поставок семян ячменя, люцерны и других сельскохозяйственных культур, ориентируясь на объемы, заявленные туркменской стороной», — подчеркнул он.

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Дефицит продовольствия в Туркмении
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