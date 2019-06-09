«Просроченный маргарин в нагрузку»: СМИ о дефиците продуктов в Туркмении

Ашхабад, , 14:33 — REGNUM В государственных магазинах столицы Туркмении продолжает наблюдаться дефицит сахара и риса, а в регионах — еще и муки. Это приводит к тому, что за этими продуктами выстраиваются огромные очереди, пишет «Азатлык».

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По словам местных жителей, сахар продается из расчета не более килограмма в одни руки, а в некоторых магазинах продавцы отпускают его только вместе с «нагрузкой» в виде просроченного маргарина. Ранее в качестве «нагрузки» покупателей заставляли приобретать перловую кашу, местную газировку, печенье, вафли или кукурузные хлопья.

В Мары муку реализуют под расписку. При этом, как утверждают очевидцы, покупателей зачастую заставляют указывать в расписке, что они якобы закупили муки в два раза больше реально, чем им продали на самом деле.

Также в государственных торговых точках работники практикуют продажу дефицитных продуктов перекупщикам и коммерческим магазинам, которые перепродают тот же сахар не по 7 манатов (130 рублей) за килограмм, а уже почти в два раза дороже — по 12 манатов (224 рубля).

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