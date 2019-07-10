Бишкек, , 17:00 — REGNUM

Коммерческие банки Киргизии в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 7» выдали местным фермерам и аграриям 9 612 льготных кредитов на общую сумму 4 млрд 599,2 млн сомов (4 млрд 201,7 млн рублей). Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов республики.

В том числе на развитие растениеводства — 2 688 льготных кредитов на сумму 1 млрд 22,6 млн сомов (934,2 млн рублей), на животноводство — 6 667 льготных кредитов на сумму 2 млрд 578,3 млн сомов (2 млрд 355,5 млн рублей), на переработку и услуги — 257 льготных кредитов на общую сумму 998,3 млн сомов (912 млн рублей).

При этом жители северных регионов брали льготные сельхозкредиты несколько чаще, чем жители южных областей. Так, на Чуйскую, Иссык-Кульскую, Таласскую и Нарынскую области приходится 5 474 подобных займа, а на Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области — 4 138.

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В номинальном выражении больше всего кредитов получено фермерами и аграриями Чуйской области — более 1 млрд 561,5 млн сомов (1 млрд 426,5 млн рублей).

Затем следуют Джалал-Абадская область — около 848,4 млн сомов (775 млн рублей), Ошская область — более 688,8 млн сомов (629,3 млн рублей) и Иссык-Кульская область — более 568,2 млн сомов (519,1 млн рублей).

Замыкают список Таласская область — более 331,7 млн сомов (около 303,1 млн рублей), Нарынская область более 363,1 млн сомов (331,8 млн рублей) и Баткенская область — около 237,3 млн сомов (216,8 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 6» коммерческие банки Киргизии предоставили производителям сельскохозяйственной продукции льготные кредиты на сумму около 5 млрд 627 млн сомов (более 5 млрд 140,7 млн рублей).

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