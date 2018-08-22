Сельхозкооперативы Киргизии освободят от уплаты налога с продаж и НДС

Бишкек, , 21:10 — REGNUM Правительство Киргизии решило освободить сельскохозяйственные кооперативы, машинно-тракторные станции и торгово-логистические центры от уплаты налога с продаж и налога на добавленную стоимость. Об этом заявил министр экономики Олег Панкратов на пресс-конференции сегодня, 22 августа.

По его словам, власти приравняют сельхозкооперативы к фермерским хозяйствам, и теперь они должны будут платить только налог на землю. Изменения должны вступить в силу уже в начале сентября.

«Налогообложение для индивидуального фермера и для сельхозкооператива было совершенно разное. Платить налоги, будучи участником кооператива, было намного дороже, чем быть индивидуальным фермером. Эта проблема долго не могла найти разрешения. Новый Налоговый кодекс эту проблему снимает», — уточнил чиновник.

Также Панкратов отметил, что такая мера должна будет стимулировать фермеров к объединию в кооперативы, поскольку это позволит им увеличить сбыт своей продукции за счет роста экспорта и налаживания поставок в крупные торговые сети.

«Сейчас если приехать в село, то будет трудно найти большую партию продукции одного сорта. Все фермеры выращивают разные сорта того же картофеля. И поэтому торговые сети не могут закупить товар, мы им отказываем в экспорте», — пояснил он.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, по итогам 2017 года объем валового внутреннего продукта Киргизии составил около 521 млрд сомов (500,9 млрд рублей по текущему курсу).

При этом вклад сельскохозяйственной отрасли в экономику республики в этот период превысил 64,2 млрд сомов (61,7 млрд рублей по текущему курсу) или 12,3% от ВВП Киргизии.