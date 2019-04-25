В 2018 году сельхозотрасль Киргизии произвела продукции на 188 млрд рублей

Бишкек, , 13:58 — REGNUM Сельскохозяйственная отрасль Киргизии по итогам 2018 года произвела продукции на сумму 204 млрд сомов (188 млрд рублей), что больше показателя 2017 года на 2,7%. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Также стало известно о том, что в рамках программы «Финансирование сельского хозяйства — 6» местным фермерам и аграриям выделено 11 336 льготных кредитов на общую сумму 5,6 млрд сомов (свыше 5,1 млрд рублей).

Кроме того, еще 14,8 млрд сомов (более 13,6 млрд рублей) кредитных займов выдали работающие в стране финансово-кредитные учреждения и $16,1 млн (более 1 млрд рублей) предоставил Киргизско-Российский фонд развития.

На сумму 643 млн сомов (более 592 млн рублей) выдано 338 единиц сельхозтехники в лизинг. В сфере переработки сельскохозяйственной продукции реализовано 408 проектов на сумму 1,4 млрд сомов (около 1,3 млрд рублей).

За минувший год площадь пахотных земель увеличилась на 7 тысяч гектаров, достигнув в итоге 1 млн 214 тысяч гектаров. Количество работающих в Киргизии фермерских хозяйств составляет 350 тысяч, их вклад в экономику страны сложился на уровне 12% ВВП.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в 2018 году объем валового внутреннего продукта Киргизии составил 557,1 млрд сомов (около 513,4 млрд рублей по текущему курсу) и увеличился при этом на 3,5% по сравнению с 2017 годом.

Киргизстанская промышленность в минувшем году произвела продукции на 5,4% больше, чем в 2017 году, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство — на 2,7% больше, сфера услуг — на 2,2%, сфера строительства — на 7,8%.