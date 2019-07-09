Москва, , 10:16 — REGNUM

О программе материнского капитала знают 94% жителей России. Этим правом воспользовались 15% опрошенных, у 43% маткапитал получили родственники. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Материнский капитал Infanti.com.br

Граждане РФ признают эффективность маткапитала. По мнению 64% опрошенных, данная мера стимулирует семьи заводить второго и последующего ребенка. Обратного мнения придерживается 31%.

Уверены, что маткапитал стимулирует рождаемость преимущественно среди малообеспеченных граждан 69%. Так не думают 26% граждан.

76% уверены, что маткапитал помогает улучшить материальное положение семей. Не согласны с этим 21% респондентов.

Опрос проведен 27 июня 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2007 года в России действует программа материнского капитала, по которой за рождение второго и следующего ребёнка выдается сертификат, размер которого в 2018 году был эквивалентен сумме в 453,026 тыс. рублей.

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