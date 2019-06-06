В правительстве России заявили об увеличении материнского капитала

Санкт-Петербург, , 20:04 — REGNUM Материнский капитал будет увеличен в 2020 году, заявила 6 июня замглавы российского правительства Татьяна Голикова на полях Петербургского международного экономического форума.

По её словам, конкретные суммы увеличения выплат на рождение ребёнка будут определены после составления прогноза социально-экономического развития страны.

«Когда будет прогноз социально-экономического развития, будут определены индексы увеличения, тогда можно будет конкретную сумму указать», — сказала Голикова.

Напомним, с 2007 года в России действует программа материнского капитала, по которой за рождение второго и следующего ребёнка выдается сертификат, размер которого в 2018 году эквивалентен сумме в 453,026 тыс. рублей. Его обналичивание запрещено, средства сертификата можно потратить на образование детей, улучшение жилищных условий или на пенсионное обеспечение матери ребёнка.

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