Минтруд опроверг уменьшение расходов на материнский капитал

Москва, , 08:35 — REGNUM Материнский капитал будет выплачен всем семьям, имеющим на него право. Об этом говорится в сообщении Минтруда РФ, опровергающем информацию об «урезании» бюджетных расходов на маткапитал.

Ранее ряд СМИ сообщил об инициативе Минтруда по уменьшению объема средств, запланированных на предоставление маткапитала в 2020 и 2021 годах, более чем на 38 млрд рублей. В Пенсионном фонде России (ПФР) подтвердили сокращение расходов, не исключив корректировки параметров бюджета.

«Материнский капитал получают и будут получать все имеющие на него право», — приводит сообщение Минтруда ТАСС.

В ведомстве отметили, что параметры бюджета ПФР могут корректироваться в ходе бюджетного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, сертификат на получение маткапитала выдают в России при рождении второго или последующих детей, в настоящее время выплата составляет 453 тыс. рублей. Замглавы российского правительства Татьяна Голикова 6 июня заявила, что маткапитал будет увеличен в 2020 году.

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