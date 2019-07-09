Магадан, Магаданская область, , 13:24 — REGNUM

Журналист Колымы, блогер, соавтор паблика «Магаданский скептик» Виктор Васильев проанализировав доклад Росстата, в котором говорится, что Магаданская область лидирует по нескольким сферам, считает, что кроме как показателями по добыче полезных ископаемых региону хвалиться нечем, особенно в сравнении с другими дальневосточными соседями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: За первые пять месяцев 2019 года промпроизводство выросло на 2,4% — Росстат

Росстат обнародовала доклад, содержащий данные о социально-экономическом положение России за пять месяцев 2019 года. В докладе представлена информация по промышленному производству, строительству, сельскому хозяйству, рынку труда, уровню жизни населения, демографической ситуации и целому ряду других сфер.

Виктор Васильев отобрал лишь те показатели, которые красноречиво отражают ситуацию на Колыме и сравнил их с данными других регионов Дальнего Востока.

По выводам Росстата, Магаданская область является явным лидером по индексу промышленного производства — 122,9%. Это самый высокий показатель в ДФО. На второй позиции Якутия (111,1%), на третьей — Сахалинская область — 105%.

Виктор Васильев «Высокий индекс промышленного производства обеспечивает лишь одна отрасль — добыча полезных ископаемых. По другим видам промпроизводства (производство электроэнергии, обрабатывающие производства и ряду других) Магаданской области похвастать нечем».

Но и с полезными ископаемыми не всё так просто, считает блогер. Росстат выводит не только индекс промпроизводства, но и определяет в денежном выражении объём отгруженной продукции. Магаданская область выдала продукции лишь на 44,4 млрд рублей. Лидирует Сахалинская область, которая отгрузила полезных ископаемых на 432,1 млрд рублей. За ней следует Якутия — с 352,2 млрд рублей.

Не особенно высоки у Колымы показатели по обрабатывающим производствам — выпущено продукции на 1,78 млрд рублей, тогда как Приморский край произвёл продукции почти на 92 млрд рублей, Хабаровский на 80,4 млрд рублей. Хуже всех в ДФО дела обстоят на Чукотке, где производство всего на 402 млн рублей.

Да и в сельском хозяйстве Магаданская область не отличилась.

«Среди регионов ДФО Колыма заняла последнее место по выпуску продукции животноводства. Произведено лишь 0,1 тыс. тонн продукции. А вот Чукотка произвела 0,2 тыс. тонн. С другими соседями по Дальнему Востоку можно и не сравнивать. У них показатели превышают в десятки и сотни раз», — констатирует Васильев.

Предпоследнее место (перед Чукоткой) Колыма занимает и по строительству и вводу жилых домов. За первое полугодие 2019 года в регионе введено в строй всего 0,4 тыс. кв. метров жилья.

Виктор Васильев «Только есть один нюанс: кто-нибудь припоминает, в каком из населённых пунктов Магаданской области губернатор или иные должностные лица перерезали «красную ленточку» на подъезде нового дома и вручали ключи радостным новоселам? Лично я такого события в текущем году не припомню».

Снижается, по мнению эксперта, и показатель предпринимательской активности и желания людей заниматься бизнесом. За 5 месяцев 2019 года в Магаданской области зарегистрировали 18 новых организаций, зато 20 были ликвидированы.

В обсуждениях к посту магаданцы пишут:

том системы. Впрочем, в общих чертах, тенденции экономической жизни регионов показывают более-менее объективно». Валентин Лебедев «Росстат — это очень специфическая структура, цифры которой нередко обескураживают. Проблема в том, что при стабильности деградации статистика перестала быть просто отраслью знаний и аналитической структурой, а стала политически ангажированным инструмен

Читайте также: Глава Колымы назвал снижение численности населения региона обвальным

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат отмечает, что отдельные отрасли и сектора экономики в РФ росли в период с января по май 2019 года значительно быстрее, чем промышленное производство в целом.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов призывал глав дальневосточных регионов совместно решать проблемы оттока населения, заявив, что Колыма — в лидерах регионов России, откуда уезжают люди:

«Нам нужно разобраться, что хотят люди, что они для этого делают, каким они видят окружающий мир, что для них является настоящими ценностями».