Магадан, Магаданская область, 9 июля 2019, 13:24 — REGNUM
Журналист Колымы, блогер, соавтор паблика «Магаданский скептик» Виктор Васильев проанализировав доклад Росстата, в котором говорится, что Магаданская область лидирует по нескольким сферам, считает, что кроме как показателями по добыче полезных ископаемых региону хвалиться нечем, особенно в сравнении с другими дальневосточными соседями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Росстат обнародовала доклад, содержащий данные о социально-экономическом положение России за пять месяцев 2019 года. В докладе представлена информация по промышленному производству, строительству, сельскому хозяйству, рынку труда, уровню жизни населения, демографической ситуации и целому ряду других сфер.
Виктор Васильев отобрал лишь те показатели, которые красноречиво отражают ситуацию на Колыме и сравнил их с данными других регионов Дальнего Востока.
По выводам Росстата, Магаданская область является явным лидером по индексу промышленного производства — 122,9%. Это самый высокий показатель в ДФО. На второй позиции Якутия (111,1%), на третьей — Сахалинская область — 105%.
Но и с полезными ископаемыми не всё так просто, считает блогер. Росстат выводит не только индекс промпроизводства, но и определяет в денежном выражении объём отгруженной продукции. Магаданская область выдала продукции лишь на 44,4 млрд рублей. Лидирует Сахалинская область, которая отгрузила полезных ископаемых на 432,1 млрд рублей. За ней следует Якутия — с 352,2 млрд рублей.
Не особенно высоки у Колымы показатели по обрабатывающим производствам — выпущено продукции на 1,78 млрд рублей, тогда как Приморский край произвёл продукции почти на 92 млрд рублей, Хабаровский на 80,4 млрд рублей. Хуже всех в ДФО дела обстоят на Чукотке, где производство всего на 402 млн рублей.
Да и в сельском хозяйстве Магаданская область не отличилась.
«Среди регионов ДФО Колыма заняла последнее место по выпуску продукции животноводства. Произведено лишь 0,1 тыс. тонн продукции. А вот Чукотка произвела 0,2 тыс. тонн. С другими соседями по Дальнему Востоку можно и не сравнивать. У них показатели превышают в десятки и сотни раз», — констатирует Васильев.
Предпоследнее место (перед Чукоткой) Колыма занимает и по строительству и вводу жилых домов. За первое полугодие 2019 года в регионе введено в строй всего 0,4 тыс. кв. метров жилья.
Снижается, по мнению эксперта, и показатель предпринимательской активности и желания людей заниматься бизнесом. За 5 месяцев 2019 года в Магаданской области зарегистрировали 18 новых организаций, зато 20 были ликвидированы.
В обсуждениях к посту магаданцы пишут:
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Как сообщало ИА REGNUM, Росстат отмечает, что отдельные отрасли и сектора экономики в РФ росли в период с января по май 2019 года значительно быстрее, чем промышленное производство в целом.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов призывал глав дальневосточных регионов совместно решать проблемы оттока населения, заявив, что Колыма — в лидерах регионов России, откуда уезжают люди:
«Нам нужно разобраться, что хотят люди, что они для этого делают, каким они видят окружающий мир, что для них является настоящими ценностями».