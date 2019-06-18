За первые пять месяцев 2019 года промпроизводство выросло на 2,4% — Росстат

Москва, , 18:33 — REGNUM Федеральная служба государственной статистики (Росстат) утверждает, что промышленное производство в России за первые пять месяцев 2019 года выросло на 2,4%. Такие данные содержит очередной доклад Росстата, опубликованный сегодня, 18 июня.

По данным Росстата, в мае 2019 года рост промышленности замедлился до 0,9% в годовом выражении. Связано это прежде всего с большим количеством выходных и праздничных дней в мае.

Отмечается, что отдельные отрасли и сектора экономики росли в период с января по май 2019 года значительно быстрее, что промышленное производство в целом.

К примеру, производство подсолнечного масла выросло на 25,3% в годовом выражении и 8,45% по сравнению с апрелем 2019. Производство трикотажных изделий выросло на 31,2% по сравнению с маем 2018 года, и на 21,2% в целом за первые пять месяцев текущего года в годовом выражении.

Отмечен существенный рост производства цемента, бетона, конструкций из алюминия. Это свидетельствует об оживлении в строительной отрасли.

Примечательно, что производство бульдозеров выросло в 2,1 раза по сравнению с маем 2018 года. За первые пять месяцев 2019 года бульдозеров собрали в полтора раза больше, чем за пять месяцев 2018 года.