Магадан, Магаданская область, , 09:32 — REGNUM

Отток населения из Магаданской области её губернатор Сергей Носов назвал одной из главных проблем региона. Об этом он заявил на конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока», которая проходит в Магадане, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Выступая на мероприятии, Сергей Носов подчеркнул, что демографическая ситуация на Дальнем Востоке значительно и в худшую сторону отличается от положения дел в этой сфере в других регионах России.

«Одна из главных наших проблем — это отток населения, прежде всего, трудоспособного населения и молодёжи, — цитирует главу Колымы ИА MagadanMedia. — Оптимистические прогнозы Росстата предрекают рост населения в ДФО в 2025 году. Но что это будет за население? И перестанут ли уезжать местные жители, если социально-экономическое развитие региона пойдёт в рост? И будет ли молодёжь предпочитать родной род перспективе поиска счастья в других краях?»

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По информации Сергея Носова, из Магаданской области люди уезжают по нескольким причинам: при достижении пенсионного возраста («северная» пенсия в совокупности с наличием накоплений и жилой площади в ЦРС создаёт возможность для последующего переезда»), в связи с поиском возможностей для окончившего школу ребёнка, в поисках лучшего качества жизни.

Сергей Носов «Это и дороговизна, и некачественность продуктов питания, и неблагоприятные климатические условия, проблемы географической удалённости, неразвитость систем здравоохранения. Одним из важнейших психологических моментов является «синдром отложенной жизни».

При этом Сергей Носов считает невозможным восполнить серьёзные миграционные потери региона естественным путём: «В результате обвального снижения численности населения существенным образом уменьшилась и рождаемость. И это — на фоне высокого коэффициента смертности (сегодня он выше в два раза, чем в 90-х). Снижение смертности для нас в настоящий момент является более приоритетной задачей. Но в силу старения жителей области решение этой задачи является непростым».

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Губернатор Магаданской области призывает руководителей дальневосточных регионов совместно решать проблемы оттока населения и считает взаимодействие важным условием на пути к демографическому росту.

Сергей Носов «Нам нужно разобраться, что хотят люди, что они для этого делают, каким они видят окружающий мир, что для них является настоящими ценностями».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае председатель объединения профсоюзов Колымы Николай Махонькин заявлял, что в Магаданской области и Еврейской автономии в последние годы наблюдается самое серьёзное среди регионов Дальнего Востока сокращение населения.

«Колыма — в лидерах регионов России, откуда бегут люди. Хуже только в ЕАО. Некогда валютный цех страны превращается в придаток монополий, а провозглашенные перспективы развития региона довольно туманны», — сказал Николай Махонькин.