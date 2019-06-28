Магадан, Магаданская область, 28 июня 2019, 09:32 — REGNUM
Отток населения из Магаданской области её губернатор Сергей Носов назвал одной из главных проблем региона. Об этом он заявил на конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока», которая проходит в Магадане, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Выступая на мероприятии, Сергей Носов подчеркнул, что демографическая ситуация на Дальнем Востоке значительно и в худшую сторону отличается от положения дел в этой сфере в других регионах России.
«Одна из главных наших проблем — это отток населения, прежде всего, трудоспособного населения и молодёжи, — цитирует главу Колымы ИА MagadanMedia. — Оптимистические прогнозы Росстата предрекают рост населения в ДФО в 2025 году. Но что это будет за население? И перестанут ли уезжать местные жители, если социально-экономическое развитие региона пойдёт в рост? И будет ли молодёжь предпочитать родной род перспективе поиска счастья в других краях?»
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По информации Сергея Носова, из Магаданской области люди уезжают по нескольким причинам: при достижении пенсионного возраста («северная» пенсия в совокупности с наличием накоплений и жилой площади в ЦРС создаёт возможность для последующего переезда»), в связи с поиском возможностей для окончившего школу ребёнка, в поисках лучшего качества жизни.
При этом Сергей Носов считает невозможным восполнить серьёзные миграционные потери региона естественным путём: «В результате обвального снижения численности населения существенным образом уменьшилась и рождаемость. И это — на фоне высокого коэффициента смертности (сегодня он выше в два раза, чем в 90-х). Снижение смертности для нас в настоящий момент является более приоритетной задачей. Но в силу старения жителей области решение этой задачи является непростым».
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Губернатор Магаданской области призывает руководителей дальневосточных регионов совместно решать проблемы оттока населения и считает взаимодействие важным условием на пути к демографическому росту.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае председатель объединения профсоюзов Колымы Николай Махонькин заявлял, что в Магаданской области и Еврейской автономии в последние годы наблюдается самое серьёзное среди регионов Дальнего Востока сокращение населения.
«Колыма — в лидерах регионов России, откуда бегут люди. Хуже только в ЕАО. Некогда валютный цех страны превращается в придаток монополий, а провозглашенные перспективы развития региона довольно туманны», — сказал Николай Махонькин.