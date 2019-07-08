Москва, , 07:47 — REGNUM

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 10 июля в Москве встретится с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщается на сайте правительства РФ.

В ходе переговоров главы правительств двух стран обсудят расширение торгового сотрудничества, а также инвестиционное и культурно-гуманитарное взаимодействие.

Затем в рамках визита Арипов и Медведев посетят Центр управления регионом в Подмосковье, Федеральную налоговую службу (ФНС) и офис IT-холдинга Mail.ru Group.

Позже премьер-министры России и Узбекистана примут участие в открытии после реставрации павильона «Узбекская ССР» на ВДНХ.

Подробнее: Внешнеторговый оборот между РФ и Узбекистаном вырос на 25%

Как сообщало ИА REGNUM, торговый оборот между Россией и Узбекистаном вырос более чем на 20−25%, достиг $4,5 млрд. Это один из самых высоких показателей с государствами СНГ.

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