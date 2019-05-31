Внешнеторговый оборот между РФ и Узбекистаном вырос на 25%

Ташкент, , 15:29 — REGNUM Глава правительства Дмитрий Медведев указал на особый, привилегированный характер отношений между Россией и Узбекистаном, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Координационные механизмы премьерского уровня существуют у нас с весьма ограниченным числом государств, что подтверждает особый, привилегированный характер отношений между Россией и Узбекистаном», — сказал Медведев, выступая на первом заседании российско-узбекской комиссии на уровне премьер-министров.

Он указал, что «мы будем заниматься стратегическими вопросами взаимодействия в торгово-экономической, промышленной, энергетической, инвестиционной, транспортной, сельскохозяйственной, высокотехнологичной областях, в сфере культуры, образования».

«В целом наши отношения развиваются динамично. Узбекистан входит в число наших основных торговых партнёров. Я уже сказал, что торговый оборот вырос более чем на 20−25%, достиг 4,5 миллиардов долларов. Это один из самых высоких показателей с государствами СНГ», подчеркнул Медведев.

По его словам, положительная динамика сохраняется и в этом году, «у нас увеличился оборот на 10%, поэтому есть амбициозная задача — вывести наш торговый оборот на уровень 10 миллиардов долларов».

«Уверен, что если мы столь энергично будем всем этим заниматься, то это нам по силам в самое ближайшее время», подчеркнул глава российского правительства.

Он продолжил, что «практическая работа ведётся на базе межправпрограммы экономического сотрудничества до 2024 года, она охватывает 109 проектов в самых разных сферах».

«Важно и то, что в сфере инвестиций Россия остаётся весьма серьёзным партнёром для Узбекистана. Здесь общий объём капиталовложений — порядка 9 миллиардов долларов, работает более 1,1 тысяч предприятий с участием российского капитала. Мы намерены и дальше развивать сотрудничество в этой сфере», отметил Медведев