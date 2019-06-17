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Мирзиёев и Путин обсудили дальнейшее развитие отношений

Политика

Особое внимание уделено важности практической реализации приоритетных проектов и программ в разных отраслях экономики

Ташкент, 17 июня 2019, 15:03 — REGNUM  Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и России Владимир Путин 17 июня по телефону обсудили вопросы двусторонних отношений, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества», говорится в сообщении.

Также главы двух государств обменялись мнениями по итогам участия 14−15 июня этого года в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке и пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе.

Во время разговора особое внимание уделено важности практической реализации приоритетных проектов и программ в разных отраслях экономики, включая договоренности первого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России, состоявшегося 30 мая этого года в Ургенче.

«Лидеры двух стран также обсудили актуальные вопросы международной политики и регионального взаимодействия», отмечает пресс-служба.

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Российско-узбекистанские отношения
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