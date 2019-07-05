Москва, , 08:42 — REGNUM

Более половины жителей России (54%) полагают, что для сдерживания цен на топливо внутри страны нужно ввести квотирование, ограничивающее продажу нефти и нефтепродуктов на экспорт. Таковы данные опроса, проведенного исследовательский холдинг «Ромир».48% автолюбителей предлагают ввести максимальную норму прибыли в отрасли (например, как в торговле с торговой наценкой). 24% опрошенных выступают за введение дополнительных сборов, компенсирующих рост цен для розничных потребителей.

На сегодняшний день 33% считают, что цены на бензин находятся под контролем. По мнению 44%, контроль за ценами становятся малоэффективным.

19% граждан РФ уверены, что ситуация требует постоянного внимания со стороны государства. Лишь 4% опрошенных ответили, что оснований для беспокойства нет.

Опрос проведён в июне 2018 года среди автолюбителей. В исследовании приняли участие владельцы автомобилей старше 18 лет из всех регионов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (47%) поддерживают госрегулирование цен на топливо и считают вмешательство властей полностью правомерным.

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