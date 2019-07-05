Москва, , 08:11 — REGNUM

Большинство жителей России (47%) поддерживают госрегулирование цен на топливо и считают вмешательство властей полностью правомерным. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Солидарны с ними, но выступают за выработку правовых механизмов, контролирующих внутренние цены на топливо без ручного регулирования 45% опрошенных.

8% заявили, что госконтроль неправомерен, это противоречит принципам свободного движения товаров и формирования цен.

Соглашение Минэнерго РФ с крупными нефтяными компаниями о стабилизации топливного рынка считают эффективным 64%. Противоположное мнение у 36% респондентов.

Опрос проведён в июне 2018 года среди автолюбителей. В исследовании приняли участие владельцы автомобилей старше 18 лет из всех регионов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство автовладельцев в России (93%) не исключают дальнейшего повышения цен на бензин. Противоположного мнения придерживаются лишь 7%.

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