Москва, , 07:57 — REGNUM

Подавляющее большинство автовладельцев в России (93%) не исключают дальнейшего повышения цен на бензин. Противоположного мнения придерживаются лишь 7%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательский холдинг «Ромир».

По мнению 38% опрошенных, к росту цен может привести использование крупными нефтяными компаниями своего положения на рынке. 24% респондентов назвали среди причин возможного повышения цен на бензин дополнительные налоги и сборы.

22% автолюбителей винят в росте цен бесконтрольное ценообразование на частных АЗС. И каждый восьмой участник опроса (13%) думает, что на рост цен на бензин в России влияет ситуация на мировом топливном рынке.

Опрос проведён в июне 2018 года среди автолюбителей. В исследовании приняли участие владельцы автомобилей старше 18 лет, проживающие во всех регионах России.

Читайте также: Литр бензина в России за неделю подорожал на четыре копейки

Как сообщало ИА REGNUM, средняя стоимость литра бензина в России за неделю с 24 по 30 июня выросла на четыре копейки и достигла 44,47 рубля.

Подробнее: Цены на бензин могут вырасти до 90 рублей — эксперт