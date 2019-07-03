Оттава, , 09:24 — REGNUM

Украина может рассчитывать на финансовую помощь от Канады. Страна выделит Киеву 45 млн долларов. Об этом сегодня, 3 июля, на пресс-конференции в Торонто заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

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«Я рада объявить, что Канада предоставит 45 млн долларов на поддержку Украины», — приводит РИА новости слова главы внешнеполитического ведомства.

Больше половину этой суммы — 25 млн долларов — планируется направить на поддержку реформ в стране.

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Напомним, ранее стало известно, что Канада и Украина собираются подписать соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде. Его визит в эту страну начался 1 июля и завершиться сегодня, 3 июля. Глава государства принял участие в Международной конференции по поддержке реформ на Украине, которая состоялась в Торонто. Также во время визита провёл встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.