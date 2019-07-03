Оттава, , 08:22 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Канаду выразил благодарность спецпредставителю госдепартамента США по Украине Курту Волкеру за помощь в урегулировании донбасского конфликта, сообщил 3 июля офис президента Украины на официальном сайте.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глава государства поблагодарил Курта Волкера за то, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине», — сказано в сообщении.

По словам Зеленского, Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом свидетельствует как активизация работы Трёхсторонней контактной группы в Минске, так и разведение сил в районе Станицы Луганской.

В то же время Зеленский заявил, что «Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта», отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вступление в должность нового президента Украины совпало с увеличением числа обстрелов территории Донбасса.

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