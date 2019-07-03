Торонто, Канада, , 01:32 — REGNUM

Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере собираются подписать Канада и Украина, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передаёт ТСН.

В городе Торонто (Канада) Зеленский на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил, что на Украину готовятся поставки бронетехники. Однако о деталях канадского импорта будет сообщено уже после подписания соглашения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский на переговорах с Трюдо 2 июля назвал Канаду другом Украины, который помогает в защите от «российской агрессии».

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