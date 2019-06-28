Москва, , 22:01 — REGNUM

Представители грузинской диаспоры Российской Федерации обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами. Соответствующее открытое письмо опубликовано сегодня, 28 июня, на официальном сайте национально-культурной автономии.

Михаил Лермонтов. Кавказский вид близ селения Сиони. 1837—1838

В письме сказано, что грузинская диаспора с большой тревогой следит за взаимными обвинениями между Москвой и Тбилиси, так как самые тяжелые последствия ухудшения двусторонних отношений испытывает на себе «простой народ, а отнюдь не политики».

«Запрет перевозок — это тяжёлые санкции, возлагаемые в первую очередь на народ», — сказано в письме к Путину.

Также грузинская диаспора подчеркивает, что есть определённые силы, которые крайне заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и конфликте с Москвой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о закрытии авиационного сообщения с Грузией, а также прекращении продажи туристических путевок в Грузию. Указ начинает действовать с 8 июля.

Этот указ был подписан после того, как в Грузии радикальные элементы прозападной оппозиции атаковали официальную российскую делегацию, прибывшую на Межпарламентскую ассамблею православия.