Магадан, Магаданская область, , 08:36 — REGNUM

В регионах Дальневосточного федерального округа достаточно сильны миграционные настроения, главные причины этого — уровень зарплаты и дороговизна жизни. Такие данные озвучила на V конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» директор по исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова.

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«Миграционные намерения дальневосточников достаточно велики. 44% дальневосточников говорят о том, что хотели бы сменить место своего постоянного проживания», — констатировала она.

Согласно представленным Еленой Михайловой данным, сильнее всего желание уехать у молодёжи без детей (62%) и с детьми (59%), а также у людей с высшим образованием (49%). В качестве причины желания покинуть свой регион люди называют чаще всего уровень зарплаты (39%), дороговизну жизни (37%), некомфортные условия (32%), отсутствие возможностей для самореализации (32%) и низкий уровень развития здравоохранения (25%).

Для жителей семи регионов ДФО — Якутии, Камчатки, Приморья, Хабаровского края, Колымы, Сахалина и Чукотки — главным фактором возникновения желания переехать стала дороговизна жизни. В Бурятии, Забайкалье, Приамурье и Еврейской автономии люди называли причиной своих миграционных настроений в первую очередь низкий уровень зарплат. Второй причиной желания покинуть регион в Сахалинской области, на Чукотке и Камчатке стал низкий уровень здравоохранения, в ЕАО, Амурской области и Забайкальском крае — отсутствие возможностей для трудоустройства. От переезда люди ждут в основном увеличения своих доходов (39%), появления перспектив карьерного роста (27%), поддержки и гарантий со стороны региональный властей (19%), решения жилищной проблемы (18%) и повышения качества услуг здравоохранения (18%).

Дальневосточным регионом с самым высоким показателем потенциального миграционного оттока Елена Михайлова назвала Колыму, покинуть её хотели бы 63% жителей. Опрошены были 10 тыс. жителей регионов Дальнего Востока.

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Как сообщало ИА REGNUM, демографические тенденции в Магаданской области таковы, что через 30 лет население региона может сократиться на 25,5% или с 141 тыс. до 105 тыс. человек. Об этом на конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» заявил губернатор региона Сергей Носов.

«Наш регион в двадцатом столетии благополучно существовал благодаря золотодобывающей отрасли. Но сегодня и это, не смотря на рост цены на золото, не может остановить отток населения. Нужно проводить работу по диверсификации экономики, созданию новых отраслей, восстановлению сельскохозяйственного комплекса Магаданской области. Кривая численности населения показывает, что если сохранятся те же самые экономические и политические тенденции, через 30 лет население Колымы уменьшится до 105 тыс. человек», — сказал губернатор Магаданской области.