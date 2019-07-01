Магадан, Магаданская область, , 07:48 — REGNUM

Демографические тенденции в Магаданской области таковы, что через 30 лет население региона может сократиться на 25,5% или с 141 тыс. до 105 тыс. человек. Об этом заявил губернатор региона Сергей Носов, выступая на прошедшей в Магадане V конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы Колымы, сильный тренд на ухудшение демографической ситуации на Колыме создало снижение цен на золото. Если эта тенденция не изменится, то к 2049 году жителей Магаданской области станет в пять раз меньше, чем было в 1987 году.

«Наш регион в двадцатом столетии благополучно существовал благодаря золотодобывающей отрасли. Но сегодня и это, не смотря на рост цены на золото, не может остановить отток населения. Нужно проводить работу по диверсификации экономики, созданию новых отраслей, восстановлению сельскохозяйственного комплекса Магаданской области. Кривая численности населения показывает, что если сохранятся те же самые экономические и политические тенденции, через 30 лет население Колымы уменьшится до 105 тыс. человек», — сказал Сергей Носов.

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Он также констатировал, что происходит замещение постоянного населения Магаданской области мигрантами, и это неравноценный обмен. Кроме того, люди приезжают на Колыму только на время, заработать, а потом уезжают обратно.

«Значительно увеличивается количество трудовых мигрантов, проживающих на территории Магаданской области на непостоянной основе. Количество постоянного населения становится обратно пропорциональным численности мигрантов. Происходит неравноценная замена. Приезжающие кадры плохо подготовлены, плохо знают русский язык, с плохим образованием, с начальными трудовыми навыками». Сергей Носов.

Вкладываться в этих людей нужно очень сильно, и это экономически невыгодно, также констатировал губернатор. Он подчеркнул и то, что если верить прогнозам, то через пять лет средний возраст жителя Колымы составит 41 год, и это должно привести к повышению нагрузки на систему здравоохранения и дефициту местных трудовых ресурсов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» Сергей Носов также заявил, что отток населения из Магаданской области является одной из главных проблем региона.

По информации Сергея Носова, из Магаданской области люди уезжают по нескольким причинам: при достижении пенсионного возраста («северная» пенсия в совокупности с наличием накоплений и жилой площади в ЦРС создаёт возможность для последующего переезда»), в связи с поиском возможностей для окончившего школу ребёнка, в поисках лучшего качества жизни.

«Это и дороговизна, и некачественность продуктов питания, и неблагоприятные климатические условия, проблемы географической удалённости, неразвитость систем здравоохранения. Одним из важнейших психологических моментов является «синдром отложенной жизни», — отметил Сергей Носов.