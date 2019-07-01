Якутск, , 06:35 — REGNUM

Только порядка 35% жителей Дальнего Востока считают, что им доступны оказываемые государством медицинские услуги. Благополучнее всего ситуация в Якутии и Чукотском автономном округе, где этот показатель составляет 50 и 49% соответственно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В целом по Дальнему Востоку только 35% населения удовлетворены доступностью медуслуг», — цитирует ТАСС директора по исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елену Михайлову.

На V Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» в Магадане она также заявила, что ниже всего среди регионов ДФО этот показатель в Забайкалье, в Еврейской автономии и на Камчатке, там он составляет 34%.

По словам Елены Михайловой, состояние инфраструктуры и оснащённости медицинских объектов положительно оценивают 40% дальневосточников. Аутсайдеры этого рейтинга те же — Забайкалье, Камчатка и ЕАО.

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Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточные регионы попали в список антилидеров по повышению заработной платы медицинским работникам. В Якутии плановые показатели не достигнуты по всем трём уровням медперсонала, а Еврейская автономная область в 2017 году вообще показала снижение заработной платы у врачей.