Москва, , 07:00 — REGNUM

Гарантированные судоходные глубины на лимитирующем участке Волги позволит создать только строительство Нижегородского низконапорного гидроузла, считают российские учёные. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Накануне вопрос обсуждали участники конференции в рамках третьего Всероссийского водного конгресса. Выступившие на мероприятии представители научного сообщества, среди которых учёные Института водных проблем РАН, ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова, Волжского государственного университета водного транспорта и ряда других, напомнили, что за последние 40 лет проводились различные исследования по проблемам преодоления маловодья на участке Волги от Городца до Нижнего Новгорода.

К выводу о безальтернативности строительства Нижегородского низконапорного гидроузла учёные пришли после рассмотрения нескольких вариантов. Они напомнили, что их позиция отражена в протоколе Научного совета РАН по водным ресурсам суши, состоявшегося 28 мая и подтверждена решением совместного совещания Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета по экономической политике Совета Федерации «О вариантах обеспечения судоходства в нижнем бьефе Городецких шлюзов на реке Волге», прошедшего 17 июня.

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III Всероссийский водный конгресс, работавший в Москве 24−26 июня, в этом году был посвящен теме «Водные ресурсы России для реализации национальных целей и стратегических задач развития страны». Ранее председатель комитета Совета Федерации России по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров сообщал, что окончательные выводы по вопросам, связанным со строительством Нижегородского гидроузла, возможны после завершения работ по проектированию и получения заключения соответствующих государственных экспертиз.

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