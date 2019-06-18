Проект Нижегородского гидроузла оценят в Главгосэкспертизе России

Москва, , 15:45 — REGNUM До формирования окончательных выводов по вопросам, связанным со строительством Нижегородского гидроузла, проект этого комплекса должны рассмотреть квалифицированные эксперты Главгосэкспертизы России. С этим согласились участники совещания, которое накануне прошло в Совете Федерации РФ, сообщает 18 июня пресс-служба Росморречфлота.

Открывая встречу, председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров напомнил, что совещание проводится по поручению верхней палаты российского парламента с целью предотвращения возможного экологического ущерба на Волге при проведении гидротехнических работ. Вместе с тем, отметил сенатор, выводы по этому вопросу можно будет сделать после завершения проектирования.

«Прежде всего, мы должны иметь в виду, что окончательные выводы по всем вопросам, связанным со строительством Нижегородского низконапорного гидроузла, в том числе по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности, связанной со строительством гидроузла, на окружающую среду, возможны после завершения работ по проектированию и получения заключения соответствующих государственных экспертиз», — заявил Майоров.

Читайте также: Совфед изучит строительство гидронапорного узла в Нижегородской области

В мероприятии приняли участие руководитель Росморречфлота Юрий Цветков, заместитель председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев заместитель председателя комитета по экономической политике Алексей Русских, член комитета о науке, образованию и культуре Александр Вайнберг, другие представители верхней палаты парламента, представители отраслевого сообщества, научных и общественных организаций, эксперты.

Читайте также: Медведев: проект нижегородского гидроузла должен быть утверждён в сентябре