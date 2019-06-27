Нижний Новгород, 27 июня 2019, 13:15 — REGNUM
ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей», выступавшее заказчиком проектной документации по объекту «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла», не согласно с решением Арбитражного суда Москвы о выплате 54 млн рублей самарскому проектировщику ООО «Техтрансстрой». В рамках слушаний заказчик ссылался на то, что им был сделан «отказ от приёмки работ в связи с обнаружением превышении сметной стоимости над предельной стоимостью строительства». Суд доводы не принял, так как в дело не были предоставлены подтверждающие документы, и вынес решение в пользу ООО. Ответчик пытается обжаловать его, на 1 августа 2019 года назначено заседание Девятого арбитражного апелляционного суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Напомним, не проектная отметка Чебоксарского водохранилища, раскинувшегося на территории Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии, привела к проблеме судоходства и необходимости его лимитирования. Власти трёх регионов уже не одно десятилетие пытаются найти компромисс. Власти Чувашии и гидроэнергетики настаивают на повышении уровня с 63 до 68 метра, как должно быть по проекту, а власти двух других регионов против, опасаясь затопления. В качестве альтернативы нижегородская сторона предложила строительство низконапорного гидроузла, что, по их словам, поможет восстановить судоходство на 54-километровом участке от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов. Стоимость проекта — 43 млрд рублей, он уже вошёл в стратегию развития водного транспорта РФ. Планы по строительству гидроузла вызвали протест жителей, которые ратуют за альтернативу, что не приведёт к затоплению территорий. Активисты отмечают, что стройка приведёт к подтоплению существенных участков, затронет не только жилой сектор, но и скотомогильники, свалки и кладбища, что негативно скажется на качестве воды. Жители нескольких нижегородских городов к «прямой линии» Владимира Путина записали обращение, где просили найти альтернативу, говоря, что плотина «несёт большие экологические проблемы для жителей».
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На пленарном заседании третьего Всероссийского водного конгресса, прошедшем 26 июня 2019 года в Москве, замминистра транспорта РФ — руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков заявил, что строительство Нижегородского и Багаевского гидроузлов признаны ключевыми звеньями модернизации инфраструктуры и устранения лимитирующих участков внутренних водных путей. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Цветкова также сообщила, что проектирования второго этапа нижегородского гидроузла — непосредственно самого водохранилища завершается, а уже в июле документацию рассчитывают направить на государственную экспертизу.
Разработкой проекта гидроузла занимается самарская компания «Техтрансстрой», которая имеет статус генерального проектировщика, а ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» в контракте фигурировала как застройщик. С ООО «Техтрансстрой» государственный контракт на разработку проектной документации по объекту «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла» был подписан 31 мая 2017 года. Федеральное агентство морского и речного транспорта выступало при заключении контракта от имени третьего лица, основываясь на соглашении «О передаче застройщику функций государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Российской Федерации от лица Росморречфлота государственных контрактов».
По контракту компания должна была выполнить «проектные и изыскательские работы, согласовать готовую проектную документацию с уполномоченными государственными органами и организациями, получить положительные заключения органов государственной экспертизы и своевременно передать результат работ застройщику».
24 октября 2018 года ООО передал ФБУ сопроводительное письмо, акт выполненных работ на сумму 67 820 672 рубля. С учётом уже произведённых выплат к оплате подлежала сумму 54 256 537,6 рубля.
При этом, по утверждению ООО, госучреждение никаких возражений и оснований для изменения стоимости работ не представило, протокола с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения в адрес исполнителя не направляло. Решить спор о недостающей сумме миром не удалось и ООО «Техтрансстрой» обратилось с иском в суд, потребовав не только долг, но и неустойку в общем объёме свыше 67,82 млн рублей. Требование суд удовлетворил лишь частично — на 54,256 млн рублей. В ходе слушаний выяснился ряд моментов.
Суд также не принял доводы ответчика, что «государственный заказчик понёс убытки ввиду противоправных действий генпроектировщика», так как этот довод не обоснован нормами действующего законодательства, а так же документально не подтверждён.
Решение первой инстанции не устроило ответчика. На 1 августа 2019 года назначено заседание, на котором суд рассмотрит жалобу ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей».