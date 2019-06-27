Нижний Новгород, , 13:15 — REGNUM

ФБУ «­Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей», выступавшее заказчиком проектной документации по объекту «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла», не согласно с решением Арбитражного суда Москвы о выплате 54 млн рублей самарскому проектировщику ООО «Техтрансстрой». В рамках слушаний заказчик ссылался на то, что им был сделан «отказ от приёмки работ в связи с обнаружением превышении сметной стоимости над предельной стоимостью строительства». Суд доводы не принял, так как в дело не были предоставлены подтверждающие документы, и вынес решение в пользу ООО. Ответчик пытается обжаловать его, на 1 августа 2019 года назначено заседание Девятого арбитражного апелляционного суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, не проектная отметка Чебоксарского водохранилища, раскинувшегося на территории Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии, привела к проблеме судоходства и необходимости его лимитирования. Власти трёх регионов уже не одно десятилетие пытаются найти компромисс. Власти Чувашии и гидроэнергетики настаивают на повышении уровня с 63 до 68 метра, как должно быть по проекту, а власти двух других регионов против, опасаясь затопления. В качестве альтернативы нижегородская сторона предложила строительство низконапорного гидроузла, что, по их словам, поможет восстановить судоходство на 54-километровом участке от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов. Стоимость проекта — 43 млрд рублей, он уже вошёл в стратегию развития водного транспорта РФ. Планы по строительству гидроузла вызвали протест жителей, которые ратуют за альтернативу, что не приведёт к затоплению территорий. Активисты отмечают, что стройка приведёт к подтоплению существенных участков, затронет не только жилой сектор, но и скотомогильники, свалки и кладбища, что негативно скажется на качестве воды. Жители нескольких нижегородских городов к «прямой линии» Владимира Путина записали обращение, где просили найти альтернативу, говоря, что плотина «несёт большие экологические проблемы для жителей».

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На пленарном заседании третьего Всероссийского водного конгресса, прошедшем 26 июня 2019 года в Москве, замминистра транспорта РФ — руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков заявил, что строительство Нижегородского и Багаевского гидроузлов признаны ключевыми звеньями модернизации инфраструктуры и устранения лимитирующих участков внутренних водных путей. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Цветкова также сообщила, что проектирования второго этапа нижегородского гидроузла — непосредственно самого водохранилища завершается, а уже в июле документацию рассчитывают направить на государственную экспертизу.

Разработкой проекта гидроузла занимается самарская компания «Техтрансстрой», которая имеет статус генерального проектировщика, а ФБУ «­Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» в контракте фигурировала как застройщик. С ООО «Техтрансстрой» государственный контракт на разработку проектной документации по объекту «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла» был подписан 31 мая 2017 года. Федеральное агентство морского и речного транспорта выступало при заключении контракта от имени третьего лица, основываясь на соглашении «О передаче застройщику функций государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Российской Федерации от лица Росморречфлота государственных контрактов».

По контракту компания должна была выполнить «проектные и изыскательские работы, согласовать готовую проектную документацию с уполномоченными государственными органами и организациями, получить положительные заключения органов государственной экспертизы и своевременно передать результат работ застройщику».

24 октября 2018 года ООО передал ФБУ сопроводительное письмо, акт выполненных работ на сумму 67 820 672 рубля. С учётом уже произведённых выплат к оплате подлежала сумму 54 256 537,6 рубля.

«В нарушение положений договора ответчик 30.10.2018 года подписал и передал истцу акт приёмки выполненных работ за октябрь 2018 г., с тем же перечнем и объёмом работ, что в акте от 24.10.2018 г. , но на сумму 35 092 408 руб», — уточняется в материалах дела.

При этом, по утверждению ООО, госучреждение никаких возражений и оснований для изменения стоимости работ не представило, протокола с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения в адрес исполнителя не направляло. Решить спор о недостающей сумме миром не удалось и ООО «Техтрансстрой» обратилось с иском в суд, потребовав не только долг, но и неустойку в общем объёме свыше 67,82 млн рублей. Требование суд удовлетворил лишь частично — на 54,256 млн рублей. В ходе слушаний выяснился ряд моментов.

«Доводы ответчика о том, что им был заявлен отказ от приемки работ в связи с обнаружением превышении сметной стоимости над предельной стоимостью строительства, не могут быть приняты судом, поскольку документация, содержащая сметы, была направлена до сдачи работ за отчётный период, мотивированный отказ от приёмки работ не направлен (с указанием расчёта стоимости выполненных работ), — отмечается в решении. — Суд отклоняет доводы ответчика о том, что выводы о несоответствии результатов выполненных работ застройщик установил при проведении экспертизы, на основании п. 6.2.7 контракта, своими силами. Заключение экспертизы, на выводы которой ссылается ответчик, в материалы дела не представлено, истец о проведении такой экспертизы не уведомлялся и на ее проведение не вызывался. В материалах дела также отсутствуют доказательства ознакомления истца с результатами такой экспертизы».

Суд также не принял доводы ответчика, что «государственный заказчик понёс убытки ввиду противоправных действий генпроектировщика», так как этот довод не обоснован нормами действующего законодательства, а так же документально не подтверждён.

Решение первой инстанции не устроило ответчика. На 1 августа 2019 года назначено заседание, на котором суд рассмотрит жалобу ФБУ «­Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей».