Низконапорный гидроузел: проектировщик взыскал с госзаказчика 54 млн рублей

Нижний Новгород, , 07:04 — REGNUM Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск самарского проектировщика низконапорного гидроузла — ООО «Техтрасстрой» к заказчику — ФБУ «­Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» о взыскании долга, снизив запрошенную сумму с 67,8 млн рублей до 54 млн рублей. 7 мая 2019 года была обнародована результативная часть решения, но пока оно не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Проект гидроузла затрагивает интересы трёх регионов Поволжья, где расположено Чебоксарское водохранилище — Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области, и разрабатывался для решения проблемы судоходства на Волге, но вызвал массовые протесты среди нижегородцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, проблеме обмеления, что затрудняет судоходство на Волге, не одно десятилетие. Чебоксарское водохранилище, что раскинулось на территории Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области, имеет не проектную отметку — 63 вместо 68 метров. Власти трёх регионов не могут прийти к компромиссу о том, как решать вопрос с обмелением и лимитированием судоходства. Власти Чувашии и гидроэнергетики выступают за подъём до проектного уровня, администрации двух других регионов, наоборот, против, аргументируя тем, что это приведёт к затоплению территорий.

Нижегородская администрация в качестве пути восстановления судоходства на 54-километровом участке от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов предложила строительство низконапорного гидроузла. Проект был внесён в российскую стратегию развития водного транспорта, а его реализацию оценили в 43 млрд рублей, которые планируется выделить из федерального бюджета. Идея вызвала протест среди нижегородцев — проходили митинги, писались письма и обращения. Жители и экологи подсчитали, что стройка приведёт не только к ущербу на миллиарды рублей, но и к ухудшению экологических условий. Помимо этого, активисты общественного движения «Стопкартель» на прошлой неделе обратились в силовые ведомства с просьбой проверить контракт на 925 млн рублей, заключённый с самарским проектировщиком на проектирование водохранилища, и расторгнуть его через суд.

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7 мая 2019 года Арбитражный суд Москвы обнародовал резолютивная часть решения суда первой инстанции по иску проектировщика низконапорного гидроузла — ООО «Техтрасстрой» из Самары к заказчику — ФБУ «­Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» о взыскании долга. Третьим лицом в деле участвовало Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Истец требовал 67 820 672 рубля долга. Слушания переносились в связи с тем, что представитель истца заявил «ходатайство об отложении судебного разбирательства, в связи с возможностью урегулирования спора мирным путем». Вероятно, миром дело не удалось решить и суд частично иск удовлетворил.

«Взыскать с Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Техтрансстрой» (ОГРН: 1 066 312 051 486) 54 256 537 руб. 60 коп. задолженности, а также 194 725 руб. 08 коп. расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд», — уточняется в определении суда.