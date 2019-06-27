Москва, , 08:50 — REGNUM

С 2012 года, с момента присоединения новых территорий к Москве — Троицкого и Новомосковского административных округов — построено восемь станций метро, сообщили в Стройкомплексе.

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Новые станции Московского метрополитена в Новой Москве появились на Сокольнической и Калининско-Солнцевской линиях.

В 2016 году открылись две первые станции метро — «Румянцево» и «Саларьево», в 2018 году — «Рассказовка» и «Говорово», в 2019 году — «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Отмечается, что теперь от центра Москвы до Коммунарки можно доехать за 40 минут.

Подробности: Собянин открыл продолжение Сокольнической линии метро

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы до 2035 года в ТиНАО планируют построить 72 км линий метро и 33 станции.

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