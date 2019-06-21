Новую Москву ожидает масштабная застройка за три года

Москва, , 17:38 — REGNUM В Новой Москве в ближайшие три года планируется ввести в эксплуатацию более 8 млн квадратных метров недвижимости, сообщил журналистам 21 июня руководитель департамента новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Основная часть — это жильё, его объёмы составят 5,2 млн квадратных метров. Ещё 3,1 млн квадратных метров будет возведено нежилой недвижимости. Глава департамента уточнил, что нежилые площади будут использоваться под размещение социальных объектов, а также создание новых рабочих мест.

Жидкин отметил, на новых территориях строятся дороги и уже открыты восемь новых станций метро.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве 20 июня были открыты четыре новых станции метро.