Пятница, 21 Июня 2019 года
17:43:36 МСК

Новую Москву ожидает масштабная застройка за три года

Экономика

Введут в эксплуатацию 8 млн квадратных метров недвижимости

Москва, 21 июня 2019, 17:38 — REGNUM  В Новой Москве в ближайшие три года планируется ввести в эксплуатацию более 8 млн квадратных метров недвижимости, сообщил журналистам 21 июня руководитель департамента новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Основная часть — это жильё, его объёмы составят 5,2 млн квадратных метров. Ещё 3,1 млн квадратных метров будет возведено нежилой недвижимости. Глава департамента уточнил, что нежилые площади будут использоваться под размещение социальных объектов, а также создание новых рабочих мест.

Жидкин отметил, на новых территориях строятся дороги и уже открыты восемь новых станций метро.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве 20 июня были открыты четыре новых станции метро.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новая Москва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить