Собянин открыл продолжение Сокольнической линии метро

Москва, , 11:54 — REGNUM Сокольническая линия метро Москвы продлена на четыре новых станции. Работу нового участка красной ветки запустил 20 июня мэр столицы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новый участок протянулся от станции «Саларьево». Новый отрезок Сокольнической линии состоит из двух наземных: «Филатов луг» и «Прокшино», и двух подземных станций: «Ольховая» и конечная станция ветки — «Коммунарка».

"Июнь у нас стал месяцем метро. В прошлом году мы запустили огромную ветку Солнцевского направления. Буквально две недели назад запустили метро в Некрасовку. Сегодня запускаем важный проект — метро до Коммунарки», — заявил мэр Москвы.

Он спросил местных жителей, считают ли они этот день праздником. Те согласились.

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