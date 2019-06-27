Москва, 27 июня 2019, 08:17 — REGNUM
В России начинается эксперимент по обязательной маркировке духов и туалетной воды. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.
Цель эксперимента — противодействие незаконному ввозу, производству и обороту данных товаров.
Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды будет проводиться с 1 июля по 30 ноября 2019 года.
Ответственные за проведение эксперимента Минпромторг, Росалкогольрегулирование, Роспотребнадзор, ФНС, ФСБ и др.
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Как сообщало ИА REGNUM, с 27 июня 2019 года в России начинается эксперимент по обязательной маркировке одежды и других товаров лёгкой промышленности.
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