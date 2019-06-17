В России введут маркировку продуктов питания «Светофор»

Москва, , 13:09 — REGNUM В России появится новая цветная маркировка продуктов питания, так называемый «Светофор», пишут СМИ со ссылкой на Росстандарт.

В настоящее время идет разработка системы. Планируется, что «Светофор» будет введен осенью 2019 года.

На этикетку продуктов питания будут наносить полосы красного, желтого и зеленого цветов. Они будут предупреждать покупателя о том, сколько сахара, соли и жиров содержится в том или ином продукте.

Если доля вредные ингредиентов будет превышать норму, то продукт промаркируют красной полоской. «Средний» уровень — жёлтая полоска, «всё в норме» — зелёная.

Отмечается, что ГОСТ на маркировку продуктов питания по типу «светофор» будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Читайте также: Маркировку продуктов питания по «светофору» одобряют 82% граждан РФ

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса 82% жителей России высказались за введение системы «Светофор», против инициативы — 14%.

Подробнее: Около 70% граждан РФ недовольны маркировкой продуктов питания