Вторник, 25 Июня 2019 года
12:27:28 МСК

В России начнут маркировать товары лёгкой промышленности

Экономика

Эксперимент запускается с 27 июня 2019 года

В России начнут маркировать товары лёгкой промышленности
Одежда

Москва, 25 июня 2019, 12:07 — REGNUM  В России начинается эксперимент по обязательной маркировке одежды и других товаров лёгкой промышленности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Цель эксперимента — противодействие ввозу, производству и обороту контрафактных товаров, а также повышение собираемости таможенных и налоговых платежей.

Отвечают за проведение данного эксперимента: Минпромторг, Минкомсвязь, ФСБ, ФНС и Роспотребнадзор.

Эксперимент по маркировке товаров лёгкой промышленности будет проводится с 27 июня по 30 ноября 2019 года.

Подробнее: Расширяется список товаров, подлежащих маркировке

Как сообщало ИА REGNUM, в России обязательной маркировке уже подлежат табачные изделия, туалетная вода и духи, предметы одежды, обувь, покрышки и шины, фотоаппараты и чёрная икра и др.

Читайте также: В России начинается эксперимент по маркировке чёрной икры

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обязательная маркировка товаров в России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить