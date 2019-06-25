В России начнут маркировать товары лёгкой промышленности

Москва, , 12:07 — REGNUM В России начинается эксперимент по обязательной маркировке одежды и других товаров лёгкой промышленности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Цель эксперимента — противодействие ввозу, производству и обороту контрафактных товаров, а также повышение собираемости таможенных и налоговых платежей.

Отвечают за проведение данного эксперимента: Минпромторг, Минкомсвязь, ФСБ, ФНС и Роспотребнадзор.

Эксперимент по маркировке товаров лёгкой промышленности будет проводится с 27 июня по 30 ноября 2019 года.

Подробнее: Расширяется список товаров, подлежащих маркировке

Как сообщало ИА REGNUM, в России обязательной маркировке уже подлежат табачные изделия, туалетная вода и духи, предметы одежды, обувь, покрышки и шины, фотоаппараты и чёрная икра и др.

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